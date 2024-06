Depèn del jutge, i mira on hem arribat

Qualsevol que hagi tingut un litigi als tribunals com a denunciant o com a acusat li ha demanat al seu advocat com pinta la cosa, i tothom ha rebut la mateixa resposta: depèn del jutge que ens toqui. Si acuses algú d’haver-te clavat una espasa toledana en plena via pública i tens una foto en 3D del moment exacte en què te l’entafora, més un enregistrament de la càmera d’un caixer automàtic i un informe mèdic signat per tot l’equip d’Urgències que certifica que la panxa era teva i l’espasa era seva, llavors, i només llavors, pot ser que tinguis la victòria garantida, però si la foto no té una alta densitat de píxels, la càmera del caixer tenia una mosca enganxada i l’equip mèdic va escriure malament el teu cognom, llavors... depèn del jutge.

Es pot entendre que la vida és molt complicada, que no hi ha dos delictes idèntics i que la veritat és relativa, però se suposa que les lleis estan redactades amb una extrema precisió dispositiva i expressant clarament la voluntat indefugible del legislador, o sigui que, per norma general, el jutge ha de poder aplicar-la de forma molt previsible. La capacitat d’interpretar segons el seu criteri que se li atribueix hauria de quedar restringida a casos especialment complicats, dubtosos o atípics. Per tant, només en una minoria de casos el pronòstic hauria de ser que depèn del jutge. Si depèn del jutge només pot ser perquè, en realitat, les lleis les redacten diputats analfabets reunits després d’una timba de cartes ben regada de Soberano, cosa que no es pot descartar, o bé perquè molts jutges s’han autoregalat el dret de fer el que els surti de la punta de la toga, i els electes i els ciutadans els ho hem tolerat tant que ja ho considerem natural i inevitable com els dolors del part. I per això s’atreveixen a fer el que estan fent amb la llei de l’amnistia. Digui el que digui la llei, depèn dels jutges. I dels fiscals. I en aquest cas, a més, depèn de molts jutges i fiscals a qui els fa mal Espanya. Ai, quin mal.