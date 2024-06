Edifici sense cap futur, expropiat

El govern de l’Ajuntament de Manresa va anunciar ahir que, davant els dos esfondrament consecutius que hi ha hagut al Centre Històric en dues setmanes, incrementarà la pressió sobre els propietaris de les finques en mal estat per tal que hi actuïn. I si no ho fan, ho farà l’Ajuntament i en traslladarà el cost als titulars. Certament, el rigor i l’exigència als propietaris és essencial per revertir el problema de decrepitud immobiliària del sector, que és una de les claus principals, si no la principal, de la seva decadència. Tanmateix, amb això no n’hi ha prou. Això va tard. Al costat dels propietaris que no inverteixen per deixadesa n’hi ha molts altres que no tenen cap possibilitat d’invertir les importantíssimes quantitats de diners necessaris per fer que els seus immobles tornin a ser habitables en bones condicions. Potser podran pagar un pegat per evitar que caiguin, però això serà tot. En aquests casos, l’Ajuntament ha de fer un pas més i expropiar. Si una finca no té perspectives de ser rehabilitada mai en el futur, ha de ser expropiada. Per tal que això sigui possible a Manresa i a qualsevol de les moltes localitats on és necessari, cal una modificació legal que permeti expropiar per raons d’urgència a preus baixos. I amb l’expropiat, l’ajuntament ha d’ensorrar, esponjar i rehabilitar. Aquest és el pas que falta. Però no hi ha manera.