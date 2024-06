Queixa sobre les piscines de Manresa

Em dirigeixo al vostre diari per exposar la meva queixa, i la de molts ciutadans de Manresa, pel tema de la manca d’unes piscines municipals en condicions.

Soc mare de dues nenes, d’11 i de 7 anys, i, com a família de 4 persones que som a casa, cada estiu ens trobem amb el mateix problema: no tenim un espai on poder anar a passar una estona de remullada en família i treure’ns la calor.

Ja fa un parell d’anys que ens traiem els carnets de temporada de les piscines de Sant Joan, però sortint de Manresa pots anar a qualsevol poble del voltant que tenen unes instal·lacions pels seus habitants com Déu mana.

Ja sigui Sant Fruitós de Bages, Castellgalí, Navarcles, Santpedor... els voltants de Manresa s’omple de manresans perquè és l’única escapada que tenim, en el que es refereix a passar una estoneta d’aigua amb els de casa.

Un dels inconvenients que ens trobem també és el preu que hem de pagar pel fet de no ser del poble. Hi ha ajuntaments que ens fan pagar fins i tot el doble del que paguen els empadronats al mateix. Evidentment, ho trobo molt lògic i just, ja que són unes instal·lacions pensades perquè les gaudeixi el seu poble, que per això paguen els seus impostos. Però és molt penós que, aquí a Manresa, l’única opció són unes piscines pensades més en un gimnàs i per realitzar actes esportius que no pas en un oci més pels seus ciutadans. Només es disposa d’una piscina mitjana a l’aire lliure i ni tan sols cap altre pels més petits.

I tampoc parlem del preu, no és normal que, a una família de dos adults i dos nens, li costi la temporada gairebé els 300 euros, és una bestiesa. A part del preu s’ha de dir que tenen un horari diferent entre setmana i cap de setmana, estant tancat els diumenges a les tardes.

Tenint terrenys com té Manresa, penso que s’hauria d’invertir una part dels nostres impostos (que no són pocs) a unes instal·lacions adequades per poder gaudir els estius com ja vam tenir fa molts anys.

Espero que aquesta carta pugui arribar a una gran part de gent (fins i tot al nostre ajuntament) i que pugui servir d’alguna cosa.