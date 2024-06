Una segona vida al nucli antic

Al llarg de la nostra vida ens hauria d’il·luminar i estimular ésser millors persones. Amb una claredat amb els nostres objectius immediats encarats a fer la vida dels nostres ciutadans manresans una mica més fàcil; amb capacitats per adreçar vides de veïns que passen per moments de preocupació econòmica o que no travessen un bon moment personal o professional.

Hi ha moments de la nostra estada en les nostres contrades en què veiem que les nostres expectatives personals no són tot allò que nosaltres voldríem, etc.

El dia de la cursa ciclista femenina del divendres 7 de juny, vaig poder tenir un primer contacte amb en Joan Vila, regidor d’economia, turisme i coneixement, impulsor del nou partit manresà Impulsem. Molt implicat i il·lusionat pel que pot significar per a la Catalunya Central un partit que neix i aborda polítiques locals perquè seran i han de ser polítiques encaminades a donar solucions als problemes de la ciutat de Manresa.

Decidir l’ací, l’ara, en polítiques del tot necessàries. Accés a la primera vivenda, regulacions pels immigrants que venen a treballar a la nostra ciutat, que sempre ha demostrat integrar, i no marginar les persones que demostren la seva voluntat de fer créixer la nostra vila tan estimada.

Sense oblidar que el nostre nucli antic és una joia que s’ha de polir, donar i rescabalar-li una segona vida. Manresa és la joia de la corona, oi?, doncs hem de treballar perquè això, així sigui el que volem tots els manresans i manresanes.