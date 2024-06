Bons indicis a la brossa de Manresa

La posada en marxa del nou sistema de recollida de la brossa amb contenidors tancats als barris de la Balconada i Cal Gravat ha funcionat satisfactòriament la primera setmana. El nou procediment diferencia entre contenidors que estan oberts sempre i contenidors que no, de manera que, qui no vulgui classificar i reciclar, es veu obligat a tenir a casa més dies del compte les coses que vol llençar. D’aquesta manera, se l’estimula a triar i reciclar. Si la ciutadania ho entén i ho aplica bé, el benefici és immediat, però si els veïns no recullen la targeta per obrir el contenidor o no s’ajusten als dies previstos el resultat pot ser que les bosses d’escombraries quedin pel votant dels contenidors, o que vagin a parar on no toca. De moment, als dos barris pioners no ha passat, de manera que l’Ajuntament preveu que el mes que ve ja ampliarà el sistema dos barris més: Sagrada Família i Font dels Capellans.

És una bona notícia que els ciutadans estiguin demostrant una bona dosi de civisme i de responsabilitat, i que això animi a avançar el procés amb celeritat. Tanmateix, també cal tenir en compte que els primers dies estan rebent una atenció extrema i que hi ha tot l’equip humà centrat a corregir problemes en només dos barris. Quan el camp de treball sigui la major part de la ciutat pot ser diferent. La pedagogia i la informació seran encara més vitals.