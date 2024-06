Ecologiapolítica urbana

Amb una freqüència cada vegada més gran es parla de ciutats sostenibles, smart cities, ecocities, ciutats autosuficients, etc. Amb independència de la crisi ambiental global, que afecta tots els nivells, inclòs l’urbà, crec que és un bon moment per qüestionar-se que entenem per sostenibilitat o medi ambient urbà.

Hi ha un criteri unànime sobre els eixos que són objecte de preocupació principal i que afecten la gestió de l’aigua, de l’energia, dels residus, el verd urbà i les emissions generades pel transport urbà.

Reconeguts acadèmics (Elena Domene, Hug March...) sostenen que l’ecologia política urbana aborda de forma crítica la relació entre el canvi ambiental i els factors polítics, econòmics i culturals. Es qüestiona com unes determinades relacions de poder resulten en una determinada distribució desigual dels recursos ambientals, algunes socio-naturaleses es privilegien i d’altres són marginades, cosa que porta que determinats col·lectius siguin afavorits i d’altres perjudicats.

Podríem definir l’ecologia política urbana com una nova disciplina emergent que proporciona un enfocament multidisciplinari i una metodologia innovadora per a l’anàlisi del canvi socioambiental que es dona en entorns urbans, de manera que les majors barreres per aconseguir ciutats sostenibles són també polítiques, i els objectius i les possibilitats d’aconseguir-los estan subjectes a relacions de poder.

Alguns dels pilars que fonamenten l‘Ecologia Política Urbana són:

La degradació d’espais naturals urbans i la marginalització de diferents grups socials.

Conflictes ambientals en relació amb l’accés als recursos i amb el medi.

Polítiques de conservació en relació amb exclusions polítiques i econòmiques.

Identitat mediambiental i moviments socials.

Em sembla molt interessant aquest nou enfocament, ja que ens proporciona una visió més disruptiva de la sostenibilitat urbana, entra en aspectes generalment desconeguts o poc treballats. Hi ha unanimitat en què l’ús de les TIC és imprescindible en qualsevol àmbit, però no estàvem incloent la repercussió dels vincles polítics, socials i econòmics que són factors determinants en qualsevol territori.

La construcció social de la natura és una de les tesis més comunes en ecologia política i el seu debat és complex, ja que hauríem de considerar quin és el seu grau de constructivisme. Des de l’ecologia política s’afirma que alguns tipus de processos, conceptes o idees sobre el medi ambient no són naturals o inevitables, ja que algunes representacions específiques de la natura estan influenciades per contextos sociopolítics determinats i serveixen als interessos de grups socials específics.

Podríem concloure afirmant que l’ecologia política representa una alternativa d’enfocament a l’ecologia clàssica. Incorpora de forma explícita la influència significativa de les forces polítiques, socials i econòmiques en l’estudi del canvi socioambiental. Donem valor a aquesta nova visió i ampliem mires per tal d’aconseguir entorns i ciutats smart més sostenibles però també més solidàries i justes.

Siguem Smart People.