Els britànics s’estoven amb la monarquia malalta

La casa reial britànica no estava precisament en el seu moment de més popularitat però, de vegades, les desgràcies ben jugades poden generar plusvàlues inesperades. Els càncers simultanis que pateixen el Rei i la princesa de Gal·les estan generant una solidaritat dels súbdits que pot ser una via per rellançar el sentiment monàrquic. A la foto, una gal·lesos (els delata la bandera) mostren els que semblen els seus royals preferits durant la desfilada que va permetre veure novament la princesa Caterina (informació a la pàgina 20). La princesa, en el paper de reina (de cors).