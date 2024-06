Francesc Roma

El gastrònom berguedà Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, ha rebut el premi Especial de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, en reconeixement a la seva aportació al sector, en el qual Massanés s’ha convertit en una autoritat de primera línia i un gran divulgador.

El departament d’Interior hauria d’haver obert fa més d’un any la comissaria del Centre Històric de Manresa, que es va presentar com a panacea contra la inseguretat. Ajuntament i Generalitat l’han anunciat i l’han visitat, però no han fet res més. Si això fa Manresa més segura, miracle!

Acreditat com un dels principals especialistes en la història de l’excursionisme a Catalunya, el seu llibre sobre els cent anys del Centre Excursionista Montserrat és, retrata una part de la història de tot el país i dona relleu a la tasca d’una entitat que ja és un patrimoni.