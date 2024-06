M’escriu el cap superior de les Nacions Unides

Soc una persona important, molt més del que es pensen, i en tinc la prova: he rebut un correu electrònic en el que consta com a remitent ni més ni menys que António Guterres, que és el nom del secretari general de Nacions Unides. De fet el text ve signat per una altra persona, però igualment molt destacada. És el següent (traduït):

«Li he enviat aquesta carta fa un mes, però no vaig saber de vostè, no estic segur si la va rebre, i per això li ho torno a dir. En primer lloc, sóc la Sra. Kristalina Gueorguieva, Directora Executiva i Presidenta del Fons Monetari Internacional.

Hem revisat tots els obstacles i problemes relacionats amb la seva transacció incompleta i la seva incapacitat per complir els càrrecs de transferència que se li imposen. Per conèixer les opcions de transferència anteriors, consulteu el nostre lloc web (Xxxx) per confirmar-ho.

Som la Junta Directiva, el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional (FMI) a Washington, D.C. en cooperació amb el Departament del Tresor dels Estats Units i alguns altres organismes de recerca rellevants aquí als Estats Units. S’ha ordenat a la nostra entitat de pagament estrangera, Coris Bank, que li emeti una targeta Visa, on es carregarà el fons d’1,5 milions de dòlars, per a futurs recessos del fons. Durant el curs de la nostra investigació, vam descobrir amb consternació que el seu pagament ha estat endarrerit innecessàriament per funcionaris corruptes del banc que intentaven transferir els seus diners als comptes privats.

Avui l’informem que el seu fons ha estat acreditat a la targeta VISA per Coris Bank i està llest per ser lliurat. Contacti ara amb (Xxxx). Enviï la següent informació (Nom, adreça, telèfon i passaport) per al lliurament de la targeta Visa de caixer automàtic».

Feliç com un anís ho vaig explicar al meu banc de sempre, però van riure i em van dir que esborrés el correu i m’oblidés de tot. Gelosos, que són uns gelosos.