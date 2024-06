Manual d’instruccions per a plantar cara

Fet el parèntesi emotiu de la setmana passada, recupero el fil de la reflexió que vaig signar el 2 de juny en l’article “El jutges faran el que els deixin fer”, perquè ara sí que ja no hi ha dubte de les males intencions de la cúpula judicial espanyola, dels fiscals còmplices i de la resta d’institucions, partits, personatges i mitjans implicats en la condemna venjativa als líders socials i polítics catalans per impedir que la llei d’amnistia repari el mal fet el 2019. Llei aprovada per la majoria de diputats del Congrés, val a dir que elegits democràticament en convocatòria electoral, just allò de què no poden presumir els togats i companyia que es passen pel folre les normes de funcionament d’un estat de dret i la separació de poders. Amb el manual d’instruccions creat expressament per a torpedinar la norma reparadora, aquells que han d’aplicar les lleis se les salten quan i com volen. Impunement, perquè tenen el monopoli d’interpretar-les al seu interès, que no és cap altre que imposar el seu model de democràcia inspirada en “el atado y bien atado” franquista. Demanen respecte, però ells no s’estan de posar a parir i d’actuar en contra de qui els reclama imparcialitat en les seves decisions. La ciutadania no els ha votat, però la sotmeten a la seva ideologia, que no dissimulen pas: mantenir privilegis i els dels seus. Mòmies d’altres temps, i sacs de mal profit actuals diuen que la llei d’amnistia pretén liquidar l’Espanya del 78, però són els jutges colpistes els que no respecten la separació de poders (legislatiu, executiu i judicial) que defineix un estat de dret. Ja fa anys que van decidir carregar-se’l entre tots els conxorxats per acabar amb “el problema catalán”, al preu que fos. El fiscal general Maza no va seguir instruccions polítiques per judicialitzar el procés, el novembre del 2017? De quina objectivitat poden presumir ara polítics, mitjans, articulistes, tertulians que defensen la categoria moral i el biaix que exhibeixen fiscals i jutges salva pàtries? Va de debò l’anunci que Sánchez està disposat a plantar cara a tanta il·legalitat com s’està cometent amb la no renovació de la cúpula del poder judicial? Ja seria hora! I la classe política catalana ja té pactada l’estratègia per afrontar una repetició electoral amb garanties d’èxit? Les reunions discretes i secretes han parat orella i llegit les xifres que assenyalen l’objectiu i com assolir-lo? Faran un manual d’instruccions que expliqui com plantar cara al desafiament judicial i les amenaces involucionistes? Els preocupa la deriva ultradretana de la societat amb l’excusa de la xenofòbia, l’autoritarisme i la supressió de tants drets o d’igualtats de gènere? Tenen alguna idea que millori les defensades fins ara? A veure...