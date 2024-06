S’ha eixamplat la base de l’abstenció

Els resultats de les darreres convocatòries electorals han desautoritzat la política seguida pels partits independentistes. Molts dels seus votants han decidit, elecció darrere elecció, eixamplar la base de l’abstenció davant la divisió i les picabaralles d’ERC, Junts i la CUP que les eleccions de 2021 tenien majoria absoluta i que no van saber gestionar.

A les darreres eleccions autonòmiques el partit que va quedar més tocat va ser ERC. I es va comprovar que la idea d’eixamplar la base de l’independentisme, impulsada per Oriol Junqueras, intentant atraure al moviment una majoria social àmplia que en el futur permeti donar suport a la celebració d’un referèndum d’autodeterminació, s’ha desinflat. No només no s’han afegit al projecte aquells que podrien estar a favor d’una major autonomia per a Catalunya o que desitgen una solució negociada amb l’Estat espanyol, sinó que independentistes convençuts que havien votat ERC es van abstenir.

Junts va poder salvar els mobles amb l’efecte Puigdemont, però no va poder superar el PSC, amb la qual cosa es va comprovar que tampoc ocupa la posició hegemònica que havia ocupat CiU. La CUP també va tenir un clar retrocés. I ara mateix els independentistes es troben en una situació delicada perquè, ni que ho vulguin, no poden investir un president independentista, però saben que donar suport a la investidura de Salvador Illa els pot penalitzar i que apostar pel bloqueig i anar a noves eleccions encara els pot perjudicar més. Però també saben que allargar la situació d’interinitat perjudicarà el progrés del país. Per la seva part, el PSC va guanyar però sense el concurs d’ERC no pot obtenir la investidura.

Tot plegat és un embolic colossal, però si constitucionalistes i independentistes miren pel bé de Catalunya s’hauran d’aferrar a la Realpolitik i gestionar el resultat que varen decidir les urnes, amb generositat per part de tots.