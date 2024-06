La vida continua

Fa una setmana de les eleccions europees i cuegen els resultats de les catalanes, creant uns escenaris d’incertesa i desafecció vistes les expectatives polítiques. Estem, però, de sort en viure en un país que continua liderant, en molts aspectes, l’economia a la Mediterrània. Només cal passar revista a algunes de les notícies de la darrera setmana que ho avalen. Barcelona es troba entre els cinc principals ‘hubs’ d’empreses emergents a la Unió Europea el 2024. Segons la consultora StartupBlink la capital catalana se situa només per darrere de París, Berlín, Estocolm i Amsterdam, un cop analitzades més de 1.000 ciutats; excel·lint en els sectors dels videojocs i la indústria farmacèutica. Segons dades d’ACCIÓ, Catalunya ha superat les 2.100 startups, un 4% més que l’any passat. Barcelona és el cinquè ecosistema d’empreses emergents de la Unió Europea el 2024 tenint en compte paràmetres com la quantitat d’empreses emergents de cada ecosistema, la seva qualitat i el clima de negocis; el nombre d’espais de coworking i acceleradores, la quantitat d’èxits i unicorns, la tracció que generen les principals startups i un conjunt d’indicadors empresarials i econòmics a escala regional. Eli David Rokah, directiu de la consultora, destaca la contribució d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball, per aconseguir aquests resultats excepcionals.

Catalunya compta amb 2.102 empreses emergents; un ecosistema que genera 20.600 llocs de treball i un volum de negoci superior als 2.100 milions d’euros. I sectorialment, les empreses emergents catalanes es dediquen a la salut (16,9%); els serveis empresarials i software (15,2%); les TIC i el mòbil (5,7%); l’alimentació (5,2%) i la sostenibilitat i energia (5%). També destaquen els àmbits del fintech (4,8%), els viatges i l’oci (4,4%), les tecnologies de l’educació (3,8%) o les dedicades al contingut i mitjans digitals (3,6%).

Una altra notícia d’aquesta setmana és que Sony AI, filial de la multinacional japonesa Sony Group Corporation, ha escollit Barcelona per establir el seu nou centre de desenvolupament d’intel·ligència artificial, el segon que ubicarà a Europa. Aquest nou centre es dedicarà al desenvolupament de sistemes d’IA que donin suport als científics en investigacions complexes per accelerar nous descobriments així com en projectes vinculats a la gastronomia. Per ara, les seves implantacions són al Japó, Suïssa i els Estats Units. El president de Sony AI, Michael Spranger, ha valorat que les universitats catalanes tenen centres de recerca amb programes d’IA i organitzacions clau en ciència i tecnologia. D’alguna manera, Sony ens fa la torna de la seva fugida de Catalunya en el vessant d’aparells de televisió, que es va produir als inicis de la dècada del 2010. Segons el conseller Torrent s’estan construint ponts de col·laboració entre Sony AI i l’ecosistema local d’universitats, centres de recerca, startups i empreses per contribuir al desenvolupament de la intel·ligència artificial des de Barcelona. Catalunya compta actualment amb 488 empreses que es dediquen a la intel·ligència artificial, gairebé el triple de les que hi havia el 2019; i que generen actualment 14.525 llocs de treball.

Més notícies. Bespoke Pixel, pioners europeus de la indústria del videojoc, inverteix 25 milions d’euros per obrir a Barcelona, un nou estudi. El projecte crearà 50 llocs de treball i s’enfoca al desenvolupament de videojocs Triple-A per a PC i consola. Bespoke Pixel ha decidit situar a Barcelona la seva única seu per concentrar-hi el lideratge i el desenvolupament dels seus projectes de videojocs en línia. Barcelona ha estat escollida entre una quinzena d’opcions. Segons ACCIÓ, el sector dels videojocs reuneix més de 200 empreses amb un volum de negoci superior als 550 milions d’euros i gairebé 4.000 treballadors. I que acumula l’11% dels 112 projectes d’inversió estrangera captats pel Govern a través d’ACCIÓ l’any 2023.

Finalment, i sense ser exhaustiu, Eurecat que reuneix els principals centres tecnològics de Catalunya ha presentat un informe sobre la seva evolució. Ha crescut més del 125% des de fa 9 anys. Ha tancat 2023 amb una facturació de 62 milions d’euros. A nivell europeu, ha obtingut 64,5 milions d’euros del programa marc europeu de recerca i innovació «Horizon2020», essent la primera entitat catalana privada en captació de finançament, amb 128 projectes consorciats, 33 d’ells liderats per Eurecat, en els àmbits digital, industrial, biotecnològic i en sostenibilitat i resiliència climàtica. Part dels resultats d’aquests projectes ja està a disposició de les pimes, de grans empreses i de la societat, a través de les infraestructures tecnològiques, plantes pilot i living labs que Eurecat té per tot el territori. I Eurecat s’ha afegit a Tech Barcelona com a Institucional Partner, per tal de fomentar la transferència de tecnologia i accelerar la innovació a les startups i corporacions de Barcelona. O sigui que la vida continua, més enllà de la política.