Una denúncia que, potser, no fa tard

Fifpro, el sindicat dels futbolistes, va denunciar dijous la FIFA pel calendari sobrecarregat de partits. La demanda presentada als tribunals europeus qüestiona la decisió d’»establir de manera unilateral el calendari internacional de patits», per part de la FIFA. Sobretot, els futbolistes van en contra de la creació programació de la Copa Mundials de Clubs del 2025.

Deu ser casualitat que la demanda arribés pocs dies després que l’entrenador del Reial Madrid, Carlo Ancelotti, assegurés que el seu club no participaria en aquest torneig de la FIFA, i que hi havia força més clubs que tampoc pensaven competir-lo. El Madrid es va afanyar a desmentir el seu entrenador, tot i que d’una manera poc convincent.

En tot cas, els arguments del Madrid, segons Ancelotti, no anaven pel cantó dels futbolistes, sinó pel dels diners. Deia que només els volien pagar 20 milions d’euros, que és el que «val un sol partit del Madrid».

La denúncia dels futbolistes arriba molt tard. Fa anys que s’haurien d’haver plantat davant d’uns organismes federatius que n’abusen cada cop més, sense importar-los gens ni mica la seva salut. Per què? Si un jugador es lesiona, els seleccionadors o els entrenadors dels clubs ja n’hi posaran un altre. A ells, què els expliques. No aturaran pas la màquina de fer diners per un genoll trencat de m és.

La denúncia dels futbolistes és benvinguda, encara que arribi tard. Ara: el que sobta és que no hagin estat els clubs´que són els qui paguen la festa, o els clubs amb el suport dels seus futbolistes, els qui no ho hagin fet abans i d’una manera contundent. És dels fets més sorprenents en un món en què costa tant sorprendre’s.