El somriure després de proclamar-se campiona

La saltadora de l’Avinent Manresa Ona Bonet es va proclamar campiona de Catalunya en el salt d’alçada. N’era la màxima favorita en tenir la millor marca de totes les saltadores. No va fallar. De fet, ben aviat es va quedar sola superant el llistó. La segona classificada es va quedar en 1,74 m i la tercera en 1,70. Ona Bonet va arribar fins als 1,85 m. Després, va provar l’1,87 m, a un centrímetre només del rècord dels campionats. No va poder superar-los. Va fer nul en els tres intents, com s’aprecia amb el llistó caigut al seu darrere. Una llàstima, que no li va fer perdre el somriure de sempre, aquest de Campiona de Catalunya.