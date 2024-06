Cremant pneumàtic a la ciutat insostenible

Ahir el bus de Manresa a Barcelona se saltava la parada de Passeig de Gràcia. Naturalment, ho feia sense avisar i els usuaris que s’hi van trobar van haver de buscar-se la vida. Com sempre. En aquest país en comptes d’una cultura de servei públic hi ha una cultura de «públic, serveixi’s espavilar-se». I per tant, ahir milers de persones es van haver d’adaptar a tota mena de molèsties perquè l’Ajuntament de Barcelona ha decidit brindar al món unes imatges xupiguais dels pilots de Fórmula 1 cremant pneumàtic davant la Pedrera, guau que fotogènic, uala quantes selfis.

Però el més espectacular no haurà estat el que es veurà per la tele, sinó l’afectació sobre les comunicacions de la ciutat i tota l’àrea metropolitana, que centenars de milers de persones patiran en silenci mentre enumeren mentalment llocs anatòmics on l’alcalde podria posar-se un Ferrari. Perquè Barcelona ja té Fórmula 1 en un circuit magnífic que paguem entre tots, i muntar aquests numerets d’alumne abnegat no evitarà que els propietaris s’emportin la cursa catalana si els convé, o que Madrid en tingui dues si s’ho proposen Ayuso i el Suprem en esforç conjunt; i Barcelona ja és una ciutat global que té més turistes dels que pot admetre i no necessita més instagramades, sinó més gestió del col·lapse; i Barcelona està prohibint als conductors del metropolitanès i del territorinès que hi entrin amb vehicles més contaminants del compte, i llavors resulta que hi porta uns monstres que contaminen més que tots els cotxes de Ciutat Badia junts; i totes aquestes màquines rutil·lants no van pas a fer divulgació de l’R+D que hi ha darrere la tecnologia dels monoplaces, sinó a fer virolles a sota dels fanals de Gaudí, cosa que em sembla més de quinquis que de ciutat del coneixement. O sigui que abans de complicar la vida a tantíssima gent, valdria la pena pensar dues vegades si paga la pena el patiment pel lluïment.