Peatges a la C-16

A mitjans de març, vàrem tenir l’anunci del departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, del propòsit de fer completament gratuït el peatge de Sant Vicenç-Castellbell de dilluns a divendres, sempre que el retorn del trajecte es faci dintre de les següents vint-i-quatre hores. El passat 4 de juny ens anuncien que els descomptes anunciats estan en plena tramitació, perquè sigui efectiu independentment del govern que governi.

Això pot semblar una bona notícia per les comarques centrals, prou maltractades per les comunicacions per carretera amb l’Àrea Metropolitana. En ple debat sobre la necessitat de desdoblar 2+2 la C-55, cosa que és un clam cada vegada més general a la societat, ens trobem amb aquest anunci

Si ens centrem en la mesura proposada, que s’aplicaria en els dies de menys trànsit, i no els caps de setmana ni festius, és discriminatòria en molts aspectes, ja que haurien de pagar molts usuaris que treballen en cap de setmana i festius, i ja sabem que costa que vinguin professionals a treballar a la Catalunya Central a causa del preu i les condicions de les vies de comunicació, tant per carretera com per ferrocarril. També hauria de pagar qualsevol que tingui una necessitat que calgui agafar l’autopista C16, o simplement que la vulgui agafar per qualsevol propòsit, oci o treball, qualsevol dia, i si no torna per la mateixa ruta. Aquestes rebaixes i gratuïtats les paguem entre tots en forma de pagaments i subvencions a la concessionària, la qual cosa dona el dret d’ús a tothom en les mateixes condicions. Fins i tot la «paguen» tots aquells que no la utilitzen per a l’aplicació del peatge a l’ombra.

El govern s’esforça a demostrar que l’autopista C-16 és la solució, i que no cal autovia a la C-55, mentre que la realitat és tossuda i demostra el contrari, que són vies complementàries, però no paral·leles, i molt menys alternatives, i que són necessàries les dues. Mentrestant anem abocant diners a la concessionària de l’autopista C-16 que no solucionen el problema. Quan el 2037 s’acabi la concessió prevista fins ara, que passarà?, ningú ho sap, i si es torna a ampliar la concessió per les circumstàncies del moment, fet que ja ha succeït en el passat, ens recordarem de les promeses que ens van fer, i ens quedarà la cara de rucs.

Ja hi va haver una prolongació de la concessió l’any 1999 i seguim pagant, cal justificació i transparència de dades tècniques i econòmiques de les condicions de la concessió de l’autopista C-16. Tenim dret a conèixer-les. Som els qui les estem suportant amb els nostres peatges i impostos

El llast econòmic que significa l’autopista C-16, potser degut a errors del passat, però no pot ser que hipotequi el present i el futur de la Catalunya interior. Els ciutadans som els propietaris de les infraestructures, el govern és el gestor, i per tant hauria d’escoltar més els ciutadans a l’hora de prendre decisions.