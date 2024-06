Salvar el carrer salva el comerç

L’Ajuntament de Manresa ha creat dues línies d’ajut a l’obertura de comerços per mantenir vius establiments declarats d’interès o de caràcter històric, i els ha dotat de manera que hi hagi la possibilitat de donar un cop de mà mínimament substancial a l’atrevit que en vulgui mantenir la continuïtat. És un canvi lloable que ve a reconèixer que la política d’ajudes institucionals a l’obertura de comerços -o a la rehabilitació d’edificis- és tan insuficient que resulta gairebé irrellevant i, per tant, ineficaç. Només cal anar al Centre Històric de Manresa i comprovar-ho.

Tot i així, per mantenir vius els comerços històrics que tant contribueixen a construir la personalitat i la memòria d’una ciutat caldrà molt més que això. Caldran ajuts encara més potents i, sobretot, caldrà aplicar la política potent que és necessària per salvar aquest comerç i tot l’altre, que és una política que aconsegueixi remuntar els carrers on hi ha el comerç històric i molt comerç en general. Carrers vius i plens de residents amb una certa capacitat de compra són garantia de comerç, vell i nou. I per tenir aquests carrers cal intervenir en el parc d’habitatges i en la disponibilitat de locals, cosa que segurament requereix que els ajuntaments disposin d’eines legals molt més contundents que tots els ajuntaments haurien de demanar. Perquè aquest és un mal de molts. n