No només els idiotes creuen en idioteses

Posar-se a parlar en aquesta contraportada dels Protocols dels Savis de Sió pot resultar una mica friqui, però veient el que s’està arribant a creure la gent i el que es diu en determinats espais digitals se’m fa molt difícil resistir-m’hi, sobretot perquè la bassòfia xenòfoba i cunyadista ja no és una onada llunyana i aliena tipus Forocoches, sinó que els suports de difussió de les idees que no aprovarien un examen de preescolar cada dia són més a prop i perquè no veig que els polítics i els periodistes que haurien de mostrar seny i dignitat negant-se a participar-hi estiguin dient «no, gràcies, no estic tan desesperat».

O sigui que sí, és oportú recordar que, el 1902, la policia tsarista, intentant justificar la seva complicitat amb una gran onada antisemita, va redactar i posar en circulació un document que pretenia ser un suposat programa polític elaborat per un grup de prohoms jueus reunits a Suïssa en el qual exposaven el seu pla secret per dominar el món creant divisió entre els líders occidentals i ocupant discretament tots els espais de poder. El suposat document es va publicar a Sant Petersburg i la seva difusió va anar creixent. Amb els anys se’n van imprimir milions d’exemplars. El text està redactat amb una potineria absoluta, resulta del tot inversemblant i és impossible de creure o per absurd o per idiota, però milions de persones se’l van empassar o, si més no, van pensar allò tan perillós de «alguna cosa certa hi deu haver». El 1921 el Times, i després altres grans diaris, van publicar que era un text fals, que la reunió de savis no s’havia produït mai i que tot era inventat, però això no va impedir la difusió massiva dels protocols i que la seva lectura per part de la població alemanya, la més culta de l’Europa de l’època, alimentés el suport al partit nazi durant els anys vint i trenta.

La gent normal, fins i tot la regularment culta, pot creure’s coses increïbles si les emocions la porten a fer-ho. I en això estem. Cada vegada des de més a prop.