Un acte que era tota una declaració

Després d’una pausa de sis anys provocada principalment per la covid, l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) va recuperar dijous la Nit de l’Empresa del Berguedà, que pretén reconèixer empresaris i equips que han excel·lit a la comarca. Tanmateix, la convocatòria es va convertir en alguna cosa més. L’escenari elegit, la nova i espectacular nau de l’empresa MACUSA a Olvan, va oferir un escenari impactant que, a més, emetia un missatge, perquè és una avançada del futur polígon del poble, que ha estat un duríssim cavall de batalla de l’ACEB i està obrint, per fi, un nou horitzó per al desplegament industrial al Berguedà. L’elecció de l’escenari era una reafirmació de la lluita de l’ACEB per alimentar la idea que el Berguedà és una comarca industrial i que ha de ser tractada com a tal. La convocatòria va ser resposta per l’empresariat i pel món associatiu (també per les principals entitats del Bages, un bon senyal) amb una gran implicació: més de tres-centes persones i gent en llista d’espera, un aforament molt per sobre de l’habitual en aquests esdeveniments a la Catalunya central. L’acte va esdevenir, així, més que una reunió, un acte d’afirmació comarcal, una declaració pública de la voluntat de l’empresariat berguedà de mirar al futur i de reclamar un lloc propi en l’economia del país i, per tant, també, per fi, el tracte institucional corresponent.