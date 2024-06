Insòlites situacions electorals

Després de més de quaranta anys d’assessorament i representació del partit socialista davant diferents òrgans electorals, apareixen situacions insòlites que afecten alguns municipis, en aspectes que mai havien donat cap problema d’interpretació. Precisament, la llei electoral vigent a Espanya, és prou clara i garantista per a haver superat tota una vida de gestió i aplicació.

Ens regim per la LOREG (Llei Orgànica de Règim Electoral General), de 19 de juny de 1985. En l’article 54 i següents, regula la propaganda i els actes de campanya electoral de les candidatures que es presenten a cada contesa electoral. Per deixar clares les coses, proclama que els espais disponibles, a cada municipi, es repartiran en funció dels resultats de les mateixes eleccions, en l’anterior convocatòria, en la circumscripció corresponent.

Els ajuntaments solen fer reunió de representants electorals, o simplement exposen tots els espais disponibles com perquè cada candidatura, en faci un ús proporcional i responsable. Els municipis més grans proposen un repartiment, que tot seguit envien a la Junta Electoral de Zona (JEZ) perquè li doni el vistiplau, o el revisi, cas d’algun recurs o impugnació. Els partits més grans, solen presentar un document davant la JEZ, comunicant l’interès a ser considerats interessats i compareguts, en tots i cadascun dels municipis, del partit judicial.

Fa molts anys d’aquest funcionament, i arreu del país, se segueix aquesta pauta. Amb tot, a vegades apareixen novetats o insòlites interpretacions que precisen aclarir termes i sobretot evitar repeticions. És el cas, a les passades eleccions al Parlament, d’ajuntaments com Santa Maria d’Oló, Avinyó i Navàs, amb situacions insòlites, en aquest apartat de distribució d’espais destinats a propaganda electoral.

En el cas de Santa Maria d’Oló, es decideix per «acord telefònic» distribuir els espais tal com es va fer en les darreres eleccions municipals, i repartir-se’ls al 50% entre ERC i Junts. I ja està, queda prohibit que les altres 14 candidatures al Parlament puguin fer ús de cap dels espais disponibles. I queda clar que seran denunciats tots aquells que intentin posar propaganda encara que tinguin representació parlamentària. Increïble!

En el municipi d’Avinyó, es fa una cosa tant o més estranya, com repartir els espais no sabem ben bé seguint quin criteri. Donen 28 espais a Junts, 21 a ERC, 8 a la CUP, 6 al PSC, 3 al PDeCAT que ja no existeix, 2 a ECP, i 1 a Cs. Tampoc aquí se segueix el que estableix la LOREG, ni es tenen en compte els resultats de les anteriors eleccions al Parlament.

Finalment, a Navàs, la situació esdevé, increïblement confusa, segons la qual algú va concedir tots els espais a Aliança Catalana, de manera que com a protesta tots els partits van decidir no penjar cap propaganda, en cap dels espais del municipi. Increïble!

Són situacions insòlites, no vistes en anteriors conteses electorals que mereixen ser estudiades i tingudes en compte per les autoritats electorals d’aquest partit judicial, i a nivell provincial, i estatal, per evitar repeticions que no són explicables ni desitjables.