Fa dues setmanes vam aprendre unes perífrasis angleses i avui n'aprendrem unes altres.

atrevir-se a + infinitiu [afirmatiu] = dare + infinitiu to

Si s'atreveix a dir una mentida, ho sabrem.

If he dares to tell a lie, we'll know.

dedicar-se a + infinitiu = be dedicated to + gerundi

La primera sessió va dedicada a ensenyar meditació.

The first session is dedicated to teaching meditation.

Frase feta: A què es dedica? = What does he do?

deixar + infinitiu = let + infinitiu

Deixa'l fer, que ja és prou gran.

Let him go ahead, he's old enough.

donar per + participi = consider + participi

No podem donar per guanyada la batalla contra la SIDA.

We cannot consider the battle against AIDS won.

Frase feta: donar per fet = take for granted

fer + infinitiu = make/have + infinitiu

Li hem fet dir la veritat.

We made him tell the truth.

He fet posar reixes a les finestres.

I've had bars put on the windows.

guardar-se de + infinitiu = keep from + gerundi

S'ha guardat de repetir l'experiència.

He's kept from repeating the experience.

Frase feta: Te'n guardaràs prou! = Don't even consider it!

Shall we agree on a time to meet? = Quedem?