Cal reciclar bé, i punt

L’Ajuntament de Manresa està repartint aquests dies per les bústies de les cases un desplegable sobre el nou model de recollida de residus, on no hi manca l’eslògan «Molt de Manresa», que és el que està fent servir darrerament per atiar l’autoestima dels manresans i manresanes. Aquesta que sovint ens retreuen els polítics que tenim per terra. Potser al nivell d’algunes de les cases semiesfondrades en un Centre Històric del qual podríem presumir molt més si, en el seu dia, no s’hagués deixat deteriorar tant. Potser al nivell fins a on ens cau la moral quan veiem les infraestructures ferroviàries i viàries que tenim (patim). Al desplegable hi diu: «És molt de Manresa... Anar al Correfoc, passejar per l’Anella Verda, veure la Innocentada, fer la Transéquia» i, segueix: «També és molt de Manresa: afrontar els nous reptes de la ciutat, actuar contra l’emergència climàtica, ser la ciutat que més recicla, tenir un comerç i uns equipaments que fan el porta a porta». Deixant de banda que deu ser molt de Manresa fer les activitats esmentades (Correfoc i companyia) a qui agradi fer-les, però que sona una mica reduccionista limitar l’ADN dels ciutadans a aquestes quatre activitats, el prospecte, que és atractiu visualment i que explica el perquè del canvi i el com, és totalment comprensible. Tal com va re recordar l’alcalde Aloy en el balanç del primer any de mandat fet aquest divendres, implantar el nou model de recollida (el porta a porta per al comerç i els nous contenidors accionats amb una targeta en el cas dels d’orgànica, de brossa i d’envasos) ha suposat una feina de quatre anys que ara es comença a materialitzar. Deixant de banda les limitacions i incomoditats lligades a l’ús de la targeta, les persones que reciclen no notaran uns canvis excessius i, en canvi, agrairan, segurament, disposar d’uns contenidors més grans i nous. El desplegable inclou «un concurs sobre qüestions que són molt de Manresa», que inclou la possibilitat de guanyar una samarreta feta de materials reciclats que «farà que puguis seguir lluint el teu orgull manresà sempre que la duguis». En realitat, el que està dient i demanant l’Ajuntament és que el canvi de sistema val una milionada, que si la ciutadania no es compromet a fer-ho funcionar, no servirà per a res i seran molts diners malaguanyats. Que el reciclatge no és una opció sinó una obligació per no escurçar encara més la vida del planeta. Que cal reciclar bé, i punt.