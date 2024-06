M’ho deia a mi de petita i ara li diu a la meva filla cada vegada que arrossega un «m’avorreixo». No siguis burra. Crec que a ell, al meu pare, també li ho deien quan era petit. És efectiu perquè després del «no siguis burra» com que no hi ha res a afegir. Encara més, et queda una mena de desconcert: què acaba de passar? Perquè normalment després del lacònic m’avorreixo un, com a bon fill o filla, té previst un extens llistat de peticions que ja saps que és una mena de carta als Reis l’any que t’has portat fatal. El no siguis burra et descol·loca i desactiva.

Potser un dels problemes més grans dels joves d’avui, permeteu-me generalitzar, és que no saben avorrir-se. Ho hem vist en el repte excepcional de treure el mòbil a un grup de nois i noies durant una setmana. El telèfon «salva» les estones mortes i roba moments amb un mateix i, per descomptat, amb la família. Sense el mòbil, al cap d’uns dies, els nois descobreixen coses noves per fer o recuperen tasques i jocs que havien quedat abandonats per l’immens atractiu de les pantalles. Hem avançat molt en poc temps, encara que el camí que queda és més llarg. En un any hem convertit l’exposició dels joves al mòbil en un tema de salut pública, de tots, i això ha ficat els adults en el focus, perquè hem estat els adults els que els hem donat el telèfon o no hem controlat l’ús que els nostres fills en feien.

No estaria gens malament que els adults ens sotmetéssim també al repte d’estar una setmana sense mòbil. Potser ens costaria més fins i tot perquè l’utilitzem per a coses presumptament «utils» com pagar, escoltar la ràdio, llegir el diari… però tot això es pot fer com ho fèiem fa quatre dies. És tan «còmode» que se’ns ha tornat imprescindible. Segurament els adults tindríem més recursos perquè a la nostra infància el TikTok era la nostra imaginació.

Saber avorrir-se és un art per al qual un només s’instrueix en la infantesa. Després, o saps avorrir-te o apareixen els problemes. Breu però eterna lliçó de vida. Si t’avorreixes, no siguis burra, mira al teu voltant i viu. n