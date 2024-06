Sobrecostos que són ineficiències

L’Avinguda dels Països Catalans de Manresa, que connecta la plaça Prat de la Riba amb la zona dels Trullols, havia de ser una via de quatre carrils, una veritable circumval·lació de gran capacitat. A l’hora de la veritat, l’Ajuntament de Manresa, governat en aquells moments per Valentí Junyent, va veure que una aportació de la Generalitat suficient per tirar el projecte endavant tardaria anys a arribar, i va decidir executar-ne una versió modesta que pogués fer-se realitat més aviat, i que és la que tenim ara. Una decisió pragmàtica que ha beneficiat els ciutadans que ja n’estan gaudint. El que crida l’atenció és que s’hagi deduït per una pregunta de Junts al ple -ni Generalitat ni Ajuntament no ho han explicat així de clar- que l’obra ha costat un 53% més del previst, que és un sobrecost realment important. La causa principal és que es va fer malament l’estudi del terreny i la planificació prèvia. La part on hi ha més sobrecost és l’executada per la Generalitat. Convé preguntar-se com pot ser que una institució que, afortunadament, fa obres com aquesta a tot el país contínuament, pugui errar els càlculs d’aquesta manera. Encara que siguin coses diferents, aquest grau d’ineficiència fa pensar que, amb una gestió millor dels projectes, potser no caldria fer les avingudes més petites del compte ni anar acumulant cargoleres a les escoles.