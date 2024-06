Carta a Junts i ERC

L’Estat espanyol viu una gran crisi política. Bona part del poder judicial es nega a aplicar lleis aprovades en el Congrés dels Diputats, màxima representació democràtica de l’Estat. Davant una situació tan especial de revolta i de greus enfrontaments entre els partits espanyols, és imprescindible una resposta també especial dels partits independentistes catalans. Aquest és un moment crucial. ERC i Junts heu de deixar les vostres picabaralles i presentar una alternativa ferma i clara. El resultat de les darreres eleccions al Parlament no ho permet, però és possible convocar-ne unes altres amb una candidatura conjunta, encapçalada per Puigdemont, el lideratge actual més fort. Perspectives? Suport d’Òmnium, l’ANC i potser de la CUP i Podemos. Reduir l’abstenció independentista i ser l’opció més votada. Acords amb el PSOE per fer Sánchez president espanyol i Puigdemont president català. Tenir més força per negociar (pacte fiscal, transferències, referèndum). Pactar un programa de govern que afronti amb eficàcia els problemes concrets del país i els ciutadans, tot fent la màxima difusió del dèficit fiscal insostenible i dels constants incompliments dels governs espanyols. Al Congrés de Madrid, votacions unitàries en els temes nacionals i diferenciades en els socials. Als ajuntaments, independència de Junts i ERC en les aliances amb altres partits. Aquest és un moment de molta divisió entre els partits espanyols, una bona oportunitat... Au, ja podeu anar fent! I no cal que em doneu les gràcies. Ha estat la inspiració d’una nit de Sant Joan.