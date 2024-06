Cases velles, inspeccions i preocupació

El regidor d’Habitatge, Centre Històric i Llicències de Manresa, Jesús Alonso, va admetre al ple municipal que l’Ajuntament no té un bon coneixement de l’estat dels edificis que estan obligats a passar les inspeccions tècniques obligatòries (ITE), perquè l’administració no té un bon control de quines, quantes i com es fan aquestes inspeccions. Literalment, va dir que hi ha un «forat preocupant». Aquesta és la conclusió d’un regidor que ha estat degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i que té un coneixement profund dels processos en el seu sector. Si ell està preocupat, tots hem d’estar preocupats.

La mentablement, la normativa ha canviat en diferent ocasions, i la responsabilitat ha canviat de mans. Els temps en què la responsabilitat era de l’Ajuntament de Manresa, aquest exercia un mínim control de quins edificis es revisaven i quins no. Des del 2018 la competència és de la Generalitat, que no consta que en faci cap control. I els propietaris privats, si no se senten controlats, tendiran a estalviar-se les inspeccions, les quals, d’altra banda, han de ser realitzades per professionals, però no entren en profunditat als edificis: es limiten a fer-hi una repassada visual que és impossible que detecti problemes que no siguin evidents. I de problemes no evidents n’han, i fan caure cases. Realment, té raó Alonso: és preocupant, i s’agraeix la sinceritat.