El Barri Vell és massa problema per a Manresa

El Centre Històric de Manresa és el resultat d’una sèrie de factors desafortunats i acumulats: és molt gran, perquè Manresa ja era gran el segle XIV; és en un extrem, perquè els fundadors van tenir la mala idea d’establir la ciutat en un punt, el Puigcardener, des del qual només es podia ampliar cap al nord, de manera que, com més ha crescut, menys central ha estat el seu centre, fins al punt que, avui, al lloc on hi va haver població des del segle IV abans de Crist no hi viu absolutament ningú. Gairebé totes les ciutats tenen al seu solar originari uns carrerons on es poden col·locar unes botigues d’artesans; Manresa hi té una catedral que no és catedral i un parc completament aïllat on no hi ha ningú. Tampoc no ajuden gens els turons que recargolen els carrers, plens de pujades i amb cap baixada. I per rematar-ho, les grans construccions nobles acumulades amb el temps van desaparèixer gairebé totes durant les grans guerres del XVIII i el XIX, i al seu lloc s’hi van atapeir edificis de poca qualitat per allotjar el creixement demogràfic intens de la Manresa que, el segle XIX, va esdevenir una gran potència industrial. I tot seguit, la població benestant va començar a fugir cap a l’Eixample, i la va substituir en bona part immigració espanyola pobre, i quan ja tot era molt vell els poders locals no van poder, saber, o voler fer-hi una política pública potent de rehabilitació, i llavors es va omplir d’immigració estrangera encara més pobre en un moment en què, si tot el comerç va de reculada, el d’un barri així encara més. I així està la cosa: el gran problema.

Tot els mals de Manresa es resumeixen al Centre Històric. I convé dir clarament que és un problema massa gran per a una ciutat com aquesta, i que qui s’hi ha de posar a fons no és només l’Ajuntament, que sol no se’n sortirà, sinó la Generalitat, que és la responsable del país, Manresa inclosa, encara que molt sovint no ho sembli. n