Manresa persisteixa la cua

Fa poques setmanes publicàvem que Manresa retalla el seu atur més de pressa que la mitjana catalana. És la ciutat gran amb l’índex de desocupació més elevat, però el ritme al qual crea ocupació és positiu i podria anar retallant posicions. Una tendència positiva ha de ser tinguda en compte i ha de ser destacada. Però malauradament, l’habitual és que cada nova dada socioeconòmica doni una nova pista de l’empobriment acumulat per Manresa durant la darrera dotzena d’anys.

El darrer informe sobre l’índex socioeconòmic de les 23 ciutats catalanes de més de 50.000 habitants, que valora el seu nivell econòmic, social i formatiu, situa la capital del Bages un graó més avall, en el tercer lloc per la cua. L’any anterior era al quart. I l’índex que se li atribueix a Manresa és un punt més baix. Des del 2015, n’ha perdut dos. Per darrere només hi ha Hospitalet i Santa Coloma de Gramenet. Estan just per sobre Reus i Mataró, dues ciutats que comparteixen moltes coses amb Manresa: l’una va ser gran abans que moltes altres, i l’altra va ser un imperi industrial que no es va saber posar al dia. Les darreres dades són de 2021. És possible que en el darrer bienni hi hagi hagut alguna millora. Però no es farà una bona política per a Manresa sense l’assumpció plena que la ciutat s’ha empobrit econòmicament i en capital social. Aquest és el problema que cal revertir.