Grup de teatre de l’ACR de Fals

Manresa estrena avui la vintena edició d’un campionat que s’ha establert des de fa dues dècades com un clàssic de l’estiu. L’organització del campionat, encapçalada per l’ONG Diapo, aconsegueix conformar un mosaic constructiu al voltant de la pilota cada any.

Com a part integrant del Geoparc de la Catalunya Central, Montserrat serà l’any que ve la seu de les Jornades Obertes del Fòrum Espanyol de Geoparcs, una trobada que, des del 2014, reuneix anualment els màxims representants dels geoparcs de tot l’estat.

Aquest cap de setmana estrenen, després d’haver-lo portat a escena fa 35 anys, el drama rural Maria Rosa, una de les peces cabdals del dramaturg de Mar i Cel, amb què l’entitat teatral bagenca se suma a la commemoració de l’Any Guimerà, en el centenari de la seva mort.