Necessito gent optimista al meu voltant...

Estem pitjor que fa uns anys? Escoltàvem dels nostres avis i pares: Aquest jovent! On anirem a parar! Està clar que també ho diem nosaltres si parlem de les noves generacions. Però, paral·lelament, ara també diem: Què els espera?

És bonic veure jovent amb il·lusió, però quan sentim que n’hi ha tants que han rebut tants cops, que no volen futur. Necessiten veure optimisme, els en donem?

I, els nostres xics, què viuran? La demografia s’ha girat com un mitjó: el nombre de gent gran i el dels naixements... hem de sumar-hi la immigració. Respon això la primera qüestió?

Hi ha temes per a gestionar amb criteri i optimisme. Els qui tenim Fe hi estem obligats.

Hi ha dies que només sentim queixes i alarmismes, els xics i jovent ho noten!

Necessiten gent optimista al seu voltant...

La nena de l’evangeli, què li devia passar? Dotze anys, edat de passar de nena a dona... No volia fer-se gran? Sabia com seria la seva vida a partir de llavors. Havia de voler-lo, el futur. Serà dona. Quedarà subjecta a la llei per les dones. Tot tan limitat. Jesús li diu «aixeca’t» quan al seu voltant hi ha Fe i ànims.

A alguns dels nostres adolescents també se’ls albira un futur difícil. Necessiten que algú els doni la mà per aixecar-se. Necessiten optimisme i fe en el futur. Se’n sortiran també, segur!

Significatiu el número 12 -ho sabem-, els mateixos anys que fa que està malalta l’altra dona de l’evangeli. Se sentia impura! Ho deia la llei, llei humana que hauria d’estar feta per ajudar, però a vegades és un mur impossible... No podia tocar res ni ningú. Però no es resigna. Fa una fugida endavant de forma quasi amagada: «si pogués tocar-li ni que sigui el mantell...» Pensava que Jesús la curaria sense adonar-se’n. Però se n’adona. La seva Fe va ser la seva força per intentar-ho i es va salvar.

Avui, tenim por que les coses vagin enrere, hi ha drets adquirits i també qui els vol fer trontollar. Els catastrofistes es fan sentir molt, però no tothom ho és. Sempre hi ha hagut gent amb empenta, i continuarà havent-hi qui obri camí per als altres.

Gent de Fe, gent de bé, optimistes, feu-vos sentir... Se us necessita! n