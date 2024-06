I si no aprovem fer festa?

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va fer una curiosa reflexió durant el darrer ple. Es va aprovar el dictamen que estableix com a festes locals de Manresa per al 2025 el divendres 21 de febrer, dia de la Festa de la Misteriosa Llum i, el dilluns 1 de setembre, Festa Major. Un cop aprovat el punt de l’ordre del dia va dir: «Seria interessant saber què passaria si votéssim en contra». I ell mateix es va respondre: «En tot cas serà millor no provar-ho».