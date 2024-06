Gent vivint al cotxe

Molts haureu anat a passar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) algun cop. Segurament recordeu l’escena típica de no trobar la forma d’aturar el netejavidres del darrere, les proves dels corrons, els sotracs que generen. Es miren amb lupa els gasos, els llums, les portes, qualsevol bony... Una revisió exhaustiva que va camí de ser-ho encara més.

D’altra banda tenim la Inspecció Tècnica de l’Edificació (ITE) que, pel que sembla, no comporta revisions equiparablement exhaustives. Jo, pobre de mi, em puc equivocar, però el regidor d’Habitatge, Centre Històric i Llicències de l’Ajuntament de Manresa, Jesús Alonso, exdegà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i expresident de la Demarcació de Barcelona, persona amb tota una vida dedicada a l’arquitectura des de diferents àmbits, entre els quals l’administració pública, va expressar en el darrer ple municipal de la capital del Bages «preocupació» pel «forat» que existeix a l’hora de vetllar per l’estat de conservació estructural de les edificacions. Va explicar que no es pot confiar en les conclusions de les Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE), perquè es tracta d’inspeccions oculars sense cales, que és l’única garantia que hi hagi determinats elements constructius en bon estat o no. O sigui, com si quan vas a la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) li donessin un cop d’ull al vehicle, però no li fessin proves com les abans esmentades.

Va explicar que l’Ajuntament no pot forçar el propietari a que prepari l’ITE, perquè és la Generalitat qui té les competències per fer-ho. Va dir que la Generalitat ha fet un únic requeriment als que no han complert amb la seva obligació, el 2017. Si això passa a nivell general, en una ciutat com Manresa amb un Centre Històric extens i molts habitatges en mal estat, «podeu imaginar que aquí hi ha un forat» que en el cas de la capital del Bages «ens afecta i que, en general, podria ser bastant preocupant», va dir el regidor. Recordo (amb ajut de l’hemeroteca) que vaig publicar un article l’agost del 2012 titulat: «A la meitat de manresans que han hagut de passar la ‘ITV’ d’edificis els ha tocat fer obres». Eren temps en què les ITE les tenia sota control l’Ajuntament. Fa uns mesos vaig demanar a l’Ajuntament informació sobre les ITE a Manresa i em van respondre que era competència de la Generalitat. Com que sembla que la Generalitat està més preocupada per la seguretat dels vehicles que de les llars ens en podríem anar a viure al cotxe i assumpte arreglat.