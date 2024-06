El rostre de la ultradreta apunta a la victòria a França

França vota avui en la primera volta de les eleccions legislatives avançades. Estan cridats a les urnes prop de 49 milions de francesos. No hi ha sondeig que no doni la victòria a l’extrema dreta: totes les enquestes coincideixen en la victòria de Reagrupament Nacional. Encara que ahir començaven a sorgir disparitats sobre per quant guanyarà la formació de Le Pen. L’Elisi manté l’esperança que l’extrema dreta es quedi en una majoria relativa.En aquest cas, Jordan Bardella va prometre que no es presentaria com a candidat a primer ministre.