El poder d’atracció de ser a casa durant un partit de beisbol

La imatge gairebé zenital del partit de les Grans Lligues de beisbol que van jugar els Milwaukee Brewers i els Texas Rangers demostra com la base principal té una forma semblant a un imant i la bola s’hi va acostant. el jugador que ha d’impactar-hi ja ha fet el moviment per enviar-la tan lluny com pugui.

La base des d’on es colpeja la bola, aquella a la qual el llançador l’envia a gran velocitat per impedir que rebi l’impacte del bat, es diu en anglès home, que vol dir casa. Entre la imatge de l’imant fent aproximar la bola i la d’aquesta arribant-hi es pot parlar que quedar-se a casa és atractiu.