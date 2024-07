El fill d’un vent que s’ha anat aturant

Avui fa 63 anys que va nèixer qui molts consideren el millor esportista del segle XX. Carl Lewis va viure el seu zenit a la dècada dels vuitanta i a principi de la dels noranta. Velocista elegant, de gra nestil, va ser nou vegades campió olímpic, vuit més del món i va aconseguir èxits en quatre proves, els 100 i els 200 metres, els 4x100 i el salt de llargada. Va ser en l’hectòmetre on va viure la seva més gran rivalitat amb Ben Johnson.El canadenc li va prendre el ceptre en els Mundials de Roma del 1987 i els Jocs de Seül del 1988, però en aquests va donar positiu i va ser desqualificat. Lewis no ha donat mai positiu, però pesa sobre ell el dubte d’unes mostres en la selecció dels Estats Units per al 1988 que no van ser analitzades. Durant la seva carrera, i també quan la va acabar, va intentar entra r en el món de la música i del cine, pero amb els anys ha adquirit un perfil baix com a simple entrenador d’atletisme a Houston.