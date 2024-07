Obre portes la comissaria al mig de Manresa

La nova comissaria de policia del centre de Manresa ha entrat en servei aquest dilluns. Agents de Mossos i de la Policia Local han estat al servei dels ciutadans de Manresa des de primera hora del matí fins a la nit. És el que havia demanat la ciutadania, un espai per tenir la policia més a la vora al centre de la ciutat. És el que havien pactat Ajuntament i Generalitat, després que brots d’accions violentes alarmessin botiguers i veïns de Manresa. Arriba tard, perquè s’havia promès que estaria a punt abans. I obre portes, segons denuncien els sindicats que representen Mossos i Policies locals, amb pocs efectius i amb mancances. Es fa difícil valorar la dada, perquè els responsables de Mossos i del departament d’Interior no n’han volgut donar les dades aquest dilluns (s’esperen a dimecres, quan és previst que visiti la comissaria el conseller responsables de la seguretat al país, Joan Ignasi Elena. Queda poc ètic distribuir informació que hauria de ser de coneixement general en funció de la visita del titular del departament. Tampoc és nou i no es pot pas dir que només ho faci ERC).

Aquest equipament té una funció determinada i no es pot entendre com una segona comissaria dels Mossos al centre de la ciutat. Es tracta d’una oficina des d’on Mossos i Policia local poden fer tràmits i gestions de manera més propera. I benvinguda sigui.