Manresa ja no és infidel!

El portal Ashley Madison / Arxiu

Manresa ha perdut un títol que revalidava des de 2021; la de la ciutat més adultera de l'Estat. Com a mínim, segons les dades aportades per la pàgina web de contactes per a relacions extramatrimonials Ashley Madison. Tot i això, aquesta etiqueta que de forma tan contundent s’ha atribuït al municipi, no se sustenta en evidències gaire fiables. Quan la notícia va saltar a la llum, el periodista d’aquesta casa Francesc Galindo ja posava sobre la taula com qüestionables eren les dades aportades pels seus usuaris.

Per una banda, l’evident interès a mantenir l’anonimat per part dels usuaris pot dur-los a falsejar informació. Per l’altra, recauen acusacions sobre l’empresa de «tenir milers de perfils falsos de dones per atreure el públic masculí, que és el que paga». A això, cal sumar-li un robatori el 2015 de les dades de 37 milions d’usuaris. Alguns d’ells van ser extorsionats pels pirates que van perpetrar l’atac.

Manresa s’ha arribat a imposar a ciutats com Madrid o Barcelona. Sorprèn, atès que són molt turístiques i amb hotels o equipaments que afavoreixin l’anonimat dels clients. Un dels motius podria ser que el rànquing d’infidelitats es fa analitzant les ciutats de més de 75.000 habitants.

El responsable d’Ashley Madison a Espanya, Christoph Kraemer, va explicar a Regió7, es divideix la xifra d’habitants per les inscripcions en un periode seleccionat. El percentatge resultant és el que es fa servir per elaborar la llista. Per tant, com més petita sigui la ciutat, més fàcil d’assolir el lideratge en cas que algú es proposi obrir perfils falsos per engreixar les dades.

Ara, Manresa passa el relleu a Girona. La capital bagenca diu adeu als titulars groguencs. Tampoc hi haurà lloc per a l’especulació si Shakira hi torna a gravar un videoclip. Si ho fa, serà perquè la ciutat disposa d’espais totalment dignes d’una filmació d’aquesta envergadura, i no perquè tingui intenció d’enviar un dard enverinat al futbolista Gerard Piqué, tal com alguns mitjans internacionals van deixar entreveure després de la gravació de «Monotonía». Manresa també deixarà de ser «absurda», com a mínim, a ulls de la socialité Carmen Lomana, que va qualificar el municipi d’aquesta forma quan va conèixer la seva posició al rànquing d’Ashley Madison.

Manresa tanca una etapa esperpèntica, almenys, fins al pròxim rànquing. Si alguna cosa n’hem après, és que fàcil és per a alguns sectors periodístics i individus mediàtics infravalorar i fer afirmacions banals sobre una ciutat sense haver-la trepitjat.