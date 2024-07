Omega contra la violència juvenil

La societat complexa en la que vivim fa que, a voltes, la prevenció i la previsió no siguin mesures suficients per eradicar la tossuderia de qui se salta els codis de conducta compartits i la llei. Les ciutats són residència d’una amalgama de persones de conductes ben diverses, que sovint no responen al model que voldrien la majoria de ciutadans que tenen un sentiment de pertinença a la ciutat. Tampoc no responen al model que desitjaria el governant, que sempre estarà més satisfet i més còmode amb una endreçada que no pas vivint en el conflicte. Hi ha casos amb polítics de tots colors al govern, amb problemes de tota mena. De brots violents n’hi ha hagut a Manresa, n’hi ha encara, ara amb un grup juvenil que s’ha dedicat a fer robatoris i a provocar baralles i agressions en festes al carrer, però en llegim cada dia a d’altres indrets. Per cert, alguns d’una gravetat extrema, com els darrers de Girona.

A Manresa, aquesta preocupació pels robatoris i les situacions de violència ha portat la queixa veïnal i una reacció, primer amb diàleg i més presència policial als carrers del centre de la ciutat, i, des d’aquesta setmana, amb una comissaria nova que obre durant el dia i en la que hi fan cap tant agents dels Mossos com de la Policia Local. A més a més, per aturar aquesta violència juvenil s’ha creat un grup de treball específic des de la policia local, el grup Omega. El seu èxit serà un benefici col·lectiu.