Posem les bases per atraure noves empreses

Tenir àrees industrials preparades i equipades per atraure noves empreses és fonamental per a totes les ciutats. Vivim moments de canvi i evolució, també a la indústria, i tenir aquests espais a punt i capaços de generar riquesa és fonamental. Manresa no és l’excepció i concentrem tots els nostres esforços a fer-ho possible. En aquest sentit, hem aconseguit desencallar el futur polígon del Pont Nou, les obres del qual ja han començat, i també som a punt de veure treballar les primeres màquines a l’entorn del Parc Tecnològic, a prop de l’Agulla. Dos projectes que seran realitat aquest mandat i que, malgrat totes les dificultats i estar aturats des de feia anys i anys, els hem desencallat. Aquesta és una mostra més de la nostra capacitat d’incidir en els grans reptes de ciutat, trenar dinàmiques que semblen inamovibles i fer progressar Manresa de debò. Al Pont Nou hem fet possible una inversió històrica de 20 milions d’euros, que també serà transformadora en matèria de mobilitat, amb un nou accés a la ciutat des de l’Eix Transversal al Congost, i de sostenibilitat, amb nous espais verds i amables per a vianants en tot aquest entorn.

Tot plegat, ens permetrà guanyar més de 220.000 metres quadrats de sòl industrial que suposaran un punt d’inflexió en la capacitat de Manresa de ser referent i atreure noves activitats, que siguin sinònim de creació d’oportunitats. La insistència i la bona gestió de l’equip de Govern accentuarà la capitalitat industrial de la ciutat, reforçarà la nostra posició estratègica i ens permetrà guanyar sòl industrial després de vint anys sense fer-ho. També treballem als Comtals per consolidar els solars disponibles i hem actuat a Bufalvent, on ja som pioners en l’ús de les energies renovables, millorant els accessos amb una nova vorera que fomenta els desplaçaments a peu o en bicicleta des del centre de la ciutat.

Amb totes aquestes millores, des de l’Ajuntament accentuem el nostre paper d’acompanyament i suport al sector privat assumint un lideratge públic potent que genera tranquil·litat i confiança al sector privat per iniciar noves operacions facilitant tràmits i aliances. Ho fem aprofitant el sòl industrial de la ciutat i que estava planificat des de fa temps sense reduir la capacitat agrícola i els espais verds de què disposem. La indústria és important, té una trajectòria molt rellevant a la comarca i ofereix una ocupació més estable i de major qualitat per a una ciutadania que té talent i que és bàsic que aconseguim retenir. Per a ERC Manresa és fonamental establir les condicions necessàries per assegurar l’arribada de la quarta revolució industrial a la ciutat, que serà sinònim de generació d’activitat econòmica i més llocs de treball. Ho fem i ho farem amb determinació i amb el convenciment que una de les millors polítiques socials que es pot aplicar a la ciutat és ajudar a generar activitat econòmica, sinònim de prosperitat.