Rei de Lleó i emperador de tota Hispània

La diputació de Lleó vol que l’antic regne abandoni la comunitat autònoma que comparteix amb Castella. «León, tres: León, Zamora y Salamanca», apreníem a escola fa un munt d’anys. De fet, la terra originària d’aquell reialme era la d’Astúries; els reis van passar la serralada, van moure la capital i van anar avançant fins ocupar des del Cantàbric fins més enllà del Tajo. Vaques pasturant el verd del nord, deveses alzineres al sud. En les primeres dècades del regne a la cort astur-lleonesa es parlava gallec. Ara mateix, en una concentració separatista (dins d’un ordre) es llegeix aquesta pancarta: «Xunto a Castiella non habrá futuru pa nós», i la il·lustració juga amb els tradicionals símbols heràldics per dibuixar un lleó engabiat dins d’un castell. La moció ha estat impulsada per un partit regional i votada a favor pels socialistes i en contra pels populars, al revés del que van fer els seus avis polítics fa quaranta-un anys. Llavors la UCD i AP van votar contra la inclusió lleonesa a l’autonomia de Castella-Lleó, i els socialistes, a favor. Els primers s’havien girat en contra del ministre Martin Villa, traçador del mapa autonòmic, i els segons obeïen ordres de Madrid. Fa de mal dir si tot plegat durà a algun lloc o si és pura comèdia, un bolet que es desinflarà i reapareixerà periòdicament per fer bullir l’olla, però el pinyol unitarista del zoo polític madrileny s’ho ha agafat molt malament perquè la paraula «separació» els eriça tot el pel del cos, i el PSOE federal ja ha desautoritzat la sucursal. El mapa de l’Estat de les autonomies no es toca, i de singularitat, ni una, perquè segur que se n’aprofitarien els catalans. I això que Lleó pot exhibir notables arguments històrics, entre ells que l’any 1135 el seu rei Alfons VII va ser coronat «imperator tutis hispaniae». Amb el beneplàcit del seu aliat barceloní, el comte Ramon Berenguer IV, que li va enviar una filla perquè n’esdevingués nora. Diplomàcia nupcial: valia més casats que barallats.