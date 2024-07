Vestir-se de maricon

Imatge del vídeo captat amb l’incident. | EL PERIÓDICO

"Anem fora del local que et faré hetero a hòsties". Malgrat la claredat de l’amenaça, l’Audiència de Barcelona ha absolt l’home acusat d’un delicte d’odi pels insults homòfobs que va proferir a un jove en un McDonalds durant les celebracions de l’Orgull del 2019 a la capital catalana.

Gràcies al fet que algú va registrar l’episodi d’homofòbia, el vídeo es va viralitzar al seu dia. I hi podíem veure un noi jove vestit amb un top groc, shorts, sneakers blanques amb plataforma i una polsera amb els colors de la bandera LGTBI sent atacat amb improperis per un home que li recriminava la seva estètica. "A mi, que siguis marica, m’és igual, però tapa’t que fas vergonya aliena i hi ha nens petits", li va deixar anar l’agressor.

Als seus saberuts i treballats arguments, va afegir: "M’estàs faltant al respecte per vestir així en un lloc públic". ¡Compte!, que això ho verbalitzava un espècimen de dubtosa higiene (bruteja), vestit amb un xandall fals d’Adidas i una tallada de cabells d’aquelles que funcionen com a perfecta senyalització de "perill, li falta un bull". Tot i que, sincerament, tampoc sé quin tipus de gales es requereixen per freqüentar un McDonalds, un dels llocs més antiestÈtics d’aquest planeta.

Malgrat que l’Audiència de Barcelona retregui la violència verbal de l’agressor, conclou que l’atac no es deu a la condició sexual de la víctima i que només el reprenia per la manera d’anar vestit. ¿"Només"? Seria com absoldre un xenòfob que et crida: "No importa que siguis negre, però et trauré la pell moreneta a hòsties". I és que l’excusa de centrar-se en la valoració de la seva roba no eximeix del delicte d’homofòbia, és més, en aquest cas el corrobora.

Actualment el fet de "tranvestir-se ("Vestir-se i compondre’s d’una manera considerada pròpia del SEXE oposat", segons el DIEC) ja només ho fem servir per a l’home que adopta o emula les fórmules estètiques femenines; no al revés. En la cultura occidental contemporània, en general, una nena amb els cabells curts, sense arracades a les orelles, pantalons i una samarreta del seu equip de futbol ja no és objecte de burles perquè en la nostra societat el poder contaminant que té per a un nen la feminitat és molt més gran que la masculinitat per a una nena.

Quan jugadors del Betis van patir vexacions per portar bolso o, més recentment, quan un nedador de sincronitzada va denunciar insults per les seves formes feminitzades, ja vaig afirmar que, en el fons, l’homofòbia amaga sempre la misogínia.

Però en aquest atac en concret, el que l’agressor li estava ordenant a la seva víctima és que sigui maricon, però que no ho sembli (visualitzi). Com ens sona a les dones això de "no vagis provocant"... La justícia no és ni ha de ser cega, però en aquests casos se la fa.