Lliçó d’urbanisme de BeGI a la CUP

Permeteu-me que aprovi una assignatura del curs 23/24 a la CUP Berga a la setmana de recuperacions, amb un 5 pelat i de moltes altres matèries que portaven al temari cupaire, però aquesta en concret la compartíem amb Berga Grup Independent. La proposta que va presentar BeGI als pressupostos participatius i que va guanyar amb la votació popular amb un 40,9% i 222 vots a favor portarà una millora constructiva que fa anys que podria haver-se fet, però com sempre per falta d’imaginació i ganes (d’anteriors partits i actuals) no s’ha realitzat fins ara. Nosaltres només fa un any i estem a l’oposició, però vam arribar per treballar per Berga i continuarem fent-ho i si no espereu a aquest setembre! Aquí podríem obrir un expedient escolar que començaria allà al novembre amb un treball definit i pendent d’executar amb uns terminis que serien abans d’acabar el curs escolar, abans de l’estiu, que el professor de la matèria, el Sr. Minoves, va encarregar al grup de treball compost per la CUP + ERC (o millor dit, Cup ja que ERC no en sap de la missa la meitat i tampoc en vol). Aquests doncs com alumnes de tota la vida han esperat fins a l’últim moment a presentar els deures i serà que no ha donat oportunitats i noves dates d’entrega l’esmentat docent; que al final i després d’innumerables reunions al despatx de la direcció (amb excursió inclosa a la residència) també sota l’amenaça de suspendre-ho tot, han delegat amb els quins realment en saben, i per fi podem dir que els aprovem un tema. Aquesta millora representarà uns 2000 m2 de jardí al voltant de la residència que pot fer-la més atractiva de cara a la futura gestió indirecta (després de l’abandonament sonat de la Generalitat) i val a dir que serà un espai de vida no només pels residents sinó també pels treballadors i famílies. En definitiva, que el consistori, del quin en formem part 5 grups polítics, ha de servir per facilitar la vida als berguedans i berguedanes, no per oferir una imatge de lluita constant i polarització que únicament beneficia als quins tallen el bacallà dels partits tradicionals que ens manen des de Barcelona o encara pitjor, de Madrid. El nostre focus està posat en Berga, en fer projectes per Berga i nosaltres sí que podem marxar de vacances contents d’haver aprovat amb nota alta, ja que un dels projectes negociats als pressupostos municipals ja està fet i amb un termini que per ser l’Ajuntament de Berga seria més que excel·lent. Ara bé, la gran diferència perquè un projecte tiri endavant i ràpidament, o no, són la constància, perseverança i implicació de BeGI que després d’11 trobades, 34 hores de feina, 19 trucades, 22 missatges, 5 reunions a l’Ajuntament i 3 visites a la residència amb els tècnics municipals i el regidor d’urbanisme s’ha dut a terme el tancament de la residència amb un espai exterior a la velocitat de la llum. I ja per acabar, suspendrem el curs dels nostres companys de l’oposició (PSC i JuntsxBerga) que lluny de seguir el curs, uns continuen estant d’Erasmus a l’estranger això si tornant de tant en tant amb aires de superioritat i els altres tenen els deures pendents. ○n