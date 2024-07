Manresa i un excés d’aules prefabricades

Xifres i rànquings de desatenció en matèria de construcció d’edificis escolars han estat protagonistes informatius aquesta setmana. Manresa és un de les ciutats del país amb un índex més alt d’aules provisionals a les escoles. Segons el departament d’Educació, una situació «singular».

Tenir una bona educació també passa per disposar d’unes bones instal·lacions. Qui implanta la provisionalitat a les escoles, qui fa centres educatius amb un 100% de provisionalitat, defensa les aules transportades amb un camió i col·locades sobre quatre pilars que fan de fonament, ens diuen que tenen les mateixes característiques per a l’ensenyament que les que es fan amb una totxana damunt de l’altre. Sabem que no és així i que l’aula prefabricada és un handicap més en la formació dels nostres joves. A Manresa, hi ha dues escoles que estan creades totalment amb aules prefabricades. La mateixa administració s’estranya quan veu posats els números de la quantitat d’aules per alumne en un paper.

L’aula prefabricada pot resoldre creixements i reduccions puntuals, però és obvi que si una població té la necessitat de tenir tot un centre nou no es pot concebre amb aquest sistema. És el resultat d’un empobriment del sistema, que té a veure la construcció, però que es pot acabar reflectint en tota la cadena educativa, de les escoles bressol fins que l’alumne arriba a la universitat. n