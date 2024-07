Sigues tu el canvi que vols veure al món

Segurament avui en dia, un profeta seria instagramer o tiktoker. Molt probablement ara no hi veieu a Isaïes, Jeremies o a Joan Baptista, però, si un profeta és una persona que faria de pont entre la part humana i la divina, comunicant i ajudant en la fe i la vida espiritual, ara mateix, això estaria a les xarxes (curiosament sí que totes són de pesca).

Potser la llàstima aquí és que hi ha més informació que coneixement. Aquí el primer punt a treballar, perquè, com ja deia Derek Bok, «si creus que la formació és cara, prova amb la ignorància». La fe i la vida espiritual no es pot basar a seure i aixecar-se, en certes gestualitats o encendre un ciri a la Verge. Hi ha espais, trobades, catequesi d’adults, des d’on aprendre, compartir i aprofundir en els nostres coneixements més enllà dels estrictament acadèmics.

Hem de ser conscients que el coneixement sense acció tampoc ens porta a res transformador. Potser no seran miracles els que poden obrar les nostres mans, però, determinades accions en els nostres entorns més propers poden causar reaccions que sí que ens semblin sorprenents i meravelloses. A vegades pot ser simplement escoltar, aproximar-te, intentar posar-te al lloc de l’altre, acompanyar, visitar... Sí, els petits canvis són poderosos i no sabem fins a on pot arribar l’efecte papallona, però no podem dipositar en els altres la responsabilitat de donar la millor versió de nosaltres mateixos.

Un dels pilars rau en la coherència, en predicar però també practicar i edificar, perquè parlàvem de profetes i no de xarlatans o predicadors. Recordeu allò de «pels vostres actes us coneixeran»? I doncs, quina seria la petjada emocional que deixem en les persones que ens envolten? Com els fem sentir? Sense caure en un dramatisme de la transcendència, és important que analitzem i fem trontollar les nostres creences, deixem a banda el nostre ego i, sense preocupar-nos massa per si les esglésies estan més o menys buides, vulguem viure la nostra fe més plenament.

No podem amagar les vergonyes, cal que siguem persones formades i crítiques, seria bo activar, d’una manera o altra, el nostre compromís amb la societat. Potser no anirem de poble en poble anunciant cap revelació, així com segurament tampoc ens dedicarem als reels o als vídeos de menys d’un minut, però, a pesar de ser complicat o cansat, no deixis mai de caminar. Seràs un gran profeta si practiques allò que deia Gandhi: «Sigues tu el canvi que vols veure en el món».