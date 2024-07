De cop i volta hem sabut que un partit polític, ERC, ha enviat Mariachis a cantar ranxeres davant la seu d’un altre partit, JUNTS. No m’ho podia creure. Mariachis! Això ho sabíem al mateix temps que descobríem, amb estupor, el llastimós afer dels cartells que feien servir l’alzheimer com a eina llancívola políticament. Imperdonable. I llàstima que, a parer meu, ERC no ho està resolent gens bé. Pitjor. Ho està empitjorant, trobo. Però no és d’això que vull parlar perquè és massa seriós per frivolitzar-ne. Per frivolitats., els Mariachis.

Estic segur que els ciutadans en sentir la notícia dels Mariachis per encàrrec, a banda d’haver al·lucinat mandonguilles per l’ocurrència deuen haver-se preguntat... I això com es fa? I si jo mai vull fer-ho? Jo, com que del tema dels Mariachis hi entenc una mica, aquí els ho explico per si mai, mai, tenen la temptació d’enviar Mariachis a cantar ranxeres a un amic o a un enemic. O a la feina, o a un ex o a un àpat familiar. És fàcil, apuntin la recepta: Busques Mariachis al Google i a banda de la Viquipèdia on t’explica tot el que no et cal saber sobre els Mariachis, et sortiran diverses entrades de grups de Mariachis que s’ofereixen per cantar en bodes, batejos, comunions i divorcis. Pots escollir sense por d’equivocar-te, els Mariachis canten tots les mateixes. Truques o contactes els que facin més gràcia, els dius el dia i l’hora i el lloc on vols que vagin a cantar i quants mariachis vols. Es recomana un mínim de 3 o 4 – si són menys no fan la patxoca que ha de fer un comando Mariachi. Tots vestits d’aquella manera que només vesteixen els mariachis que només de veure’ls de lluny ja saps de què anirà la cosa. El preu depèn de quants mariachis vulguis, de quants quilòmetres hagin de fer i de quanta estona de serenata vulguis regalar. Si són més de 5 et sortirà més car perquè hauran de venir en 2 cotxes. Pel repertori no pateixis, els Mariachis canten invariablement aquelles boniques i repetides cançons , ells en diuen «corridos», «serenatas» i «canciones» - que tu i jo sabem: Cielo Lindo / El Rey / Mi reina y mi tesoro / Fiesta en Jalisco... i així fins a l’infinit. Infinites són les cançons i totes s’assemblen tant les unes a les altres que acaben semblant la mateixa.

Aquí hi ha la clau de l’èxit: Són un turment i és per això que ERC va enviar Mariachis davant la seu de Junts. Un cop pactat el que vols, els fas un Bizum, transferència o un feix - això sí, els Mariachis cobren per avançat - i pots quedar-te ben tranquil a casa tenen la certesa que un escamot mariachi, vestits de mariachi com cal, aniran allà on tu els has indicat i en nom teu faran una feina impol·luta, entregadíssima i impossible de contestar. Si necessiteu ajuda em truqueu. Jalisco!!! n