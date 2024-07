Una fira per saber què es cou en el sector

La 27a Fira Mediterrània de Manresa ha exposat les credencials de la nova edició posant el focus en la dissidència, motivada tant pel que fa a procedència, al cos, al gènere... El mercat d’espectacles se celebrarà a Manresa del 10 al 13 d’octubre amb 75 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular dels quals 59 seran estrenes, gairebé un 80%, el percentatge més alt des que Jordi Fosas va agafar les regnes de la Mediterrània, el 2019. Com ell mateix explicava, que la majoria de la programació la formin estrenes no és gratuït: la Mediterrània no és un festival sinó una fira i el seu propòsit final ha de ser el de farcir les programacions de teatres, auditoris, sales... L’Obrador d’arrel, nascut en pandèmia, és l’eina de suport als artistes que exploren a partir de la cultura d’arrel, juntament amb el programa d’impuls a la dansa i, enguany, a la música. Un projecte de mirada llarga per revifar un sector sovint massa maltractat, trobar col·laboradors i espais de programació amb el suport decidit de la Generalitat; enguany, amb 100.000 euros més per al nou programa de música d’arrel. No serà una edició de noms (que n’hi ha, com Roger Mas o Widad Mjama, la primera dona rapera del Marroc) sinó d’una aposta madurada des de fa sis anys per exercir de mercat estratègic i descobrir, sobretot amb artistes joves, què és cou en aquest sector.