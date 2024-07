Quina lliga guanya l’Eurocopa?

L’Eurocopa ja ha arribat a les semifinals. Les disputaran Espanya i França, demà, i Anglaterra i els Països Baixos, dimecres. Podria haver-hi Alemanya i Itàlia. Tret de la selecció neerlandesa, hi ha tres combinats de les cinc lligues més potents. Tenint en compte que l’alemanya s’ha hagut d’eliminar amb l’espanyola, l’únic fiasco sonat seria la italiana, més encara perquè n’és l’actual campiona.

Si anem al conjunt del campionat, podem considerar que hi ha hagut seleccions com la de Turquia, Suïssa, Àustria, Romania o Eslovàquia que han fet prou mèrits com per haver-se ficat a les semifinals. Hi podríem afegir Bèlgica, tot i que forma part de l’aristocràcia del futbol europeu, però també Eslovènia o, fins i tot, Geòrgia.

Ara: una anàlisi que partís només de les seleccions, faria arribar a conclusions superficials. Faria concloure que el terreny futbolístic entre els països s’ha escurçat i que cada vegada les seleccions de les lligues menors són més a prop de les grans.

És bastant cert. És indiscutible que en aquesta Eurocopa pràcticament no hi ha hagut partits en què una selecció s’hagi mostrat massa inferior. Potser Escòcia al partit inicial i Ucraïna contra Romania. En general, tots els partits han estat competits.

No obstant això, no s’ha d’oblidar que el futbol és un esport que s’estructura a partir de clubs de futbol organitzats en lligues. Les seleccions només en són un apèndix, o un mal menor. Llavors, si s’entén el futbol des d’aquesta perspectiva i es comprova en quins equips juguen els futbolistes, de la selecció que sigui, ja es veu que el domini continua sent el de sempre, amb el centre a la Premier.