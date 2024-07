Algú ha vist el milió d’alemanys que s’han perdut?

A Alemanya se li han perdut gairebé un milió i mig d’habitants. Es pensaven que sabien on eren i resulta que no. El descobriment no ha sorprès només els alemanys sinó també a tots els qui havíem mitificat el rigor, l’exactitud i la precisió germàniques. Cal dubtar-ne, si poden desaparèixer 1,4 dels 84 milions que es pensaven que tenien, com si fossin boletes als cubilets d’un triler. Per entendre’ns, és com si a Manresa es descobrís que la població real és de 1.400 habitants menys dels que indica el padró. Una anomalia estadística d’aquestes dimensions animaria els regidors de Junts, que farien una roda de premsa, una pregunta al ple i una segona roda de premsa per queixar-se de la resposta insatisfactòria. També podríem comptar amb una editorial d’aquest diari i amb la ironia d’alguns articulistes.

Els alemanys han descobert el forat negre demogràfic perquè entre 2022 i 2023 van realitzar un cens exhaustiu, de nord a sud i de llevant a ponent (com aquell que s’atribueix a l’emperador Octavi August l’any que va néixer Jesús) i tot just ara estan donant els resultats per fascicles. No son gaire ràpids, a l’altra banda del Rin. S’ho agafen amb calma. Quan han comparat la xifra final de censats amb la suma de tots els empadronats als ajuntaments s’ha descobert el desquadrament. Hi ha alcaldes preocupats perquè si els retallen habitants també els retallaran subvencions. Se’n recorden que Manresa volia ser ciutat gran per cobrar més? Doncs ara és més gran que mai (però no pas més rica).

La culpa, com no podia ser d’una altra manera, ha estat adjudicada als estrangers. Al menys un milió dels 1,4 evaporats s’atribueixen al fet que els immigrants, quan decideixen tornar al seu país, s’obliden de fer el tràmit de l’«abmeldung», la diguem-ne desinscripció. Quina gent més despistada. A casa nostra cada any hi ha discrepàncies entre els ajuntaments i el ministeri quan verifiquen el padró, però no esperen una dècada a posar-se al dia. Alguna cosa havíem de fer millor.