Condemna exemplar per al més salvatge

Brian Raimundo Céspedes hauria de passar 35 anys a la presó, per violar una noia -menor d’edat aleshores- la nit de Tots sants a Igualada. L’intent d’assassinat de la víctima està penat amb 20 anys de vida entre reixes i la violació, amb 15 anys més de privació de llibertat. Els jutge, després d’haver escoltat totes les parts i d’haver comprovat la brutal agressió a la víctima amb els informes de la investigació i de les parts ha tingut pocs dubtes sobre la culpabilitat del jove. Diuen els tècnics que és una sentència exemplar. De fet, és el que s’esperava, perquè no hi ha qui trobi la mínima excusa per perdonar un dia de la sentència que se li imposi a l’autor de l’agressió, tant la violació com el maltracte físic a la noia, com l’intent de llevar-li la vida, com el fet de no atendre-la ni avisar ningú després de deixar a les portes de la mort (malferida, la nit de l’1 de novembre, la va deixar abandonada en un polígon, i encara sort que uns camioners van trobar-la, pràcticament nua, tremolant, inconscient i malferida- i van avisar als cossos d’emergència.

De la sentència, s’ha valorat la pena general, però també la condemna al masclisme que va demostrar l’agressor en menysprear la noia, i la previsió que en el cas que no la compleixi totalment els anys de tancament per rebaixes a la presó, que tingui una apartament de la noia garantit i que es retorni a Bolívia, el seu país.