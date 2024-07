Estratègia de futur per al centre històric

Recentment, el centre històric de Manresa ha patit dos esfondraments parcials d’edificis, posant de manifest el deteriorament del nostre patrimoni arquitectònic. No podem permetre que aquesta situació continuï i s’acceleri l’inici de la desaparició de tot aquest entorn, que és testimoni del nostre passat i un element clau de la nostra identitat col·lectiva. La situació actual exigeix una resposta ràpida i efectiva.

L’Ajuntament de Manresa ha anunciat un pla per exigir el deure de conservació i manteniment d’aquells edificis en risc estructural. Aquesta és una mesura necessària, però insuficient. La problemàtica no es resol només amb obligacions legals; cal una inversió significativa i estratègica per preservar aquests edificis abans que arribin a un estat crític.

Manresa va ser pionera fa més de 15 anys amb les inspeccions tècniques d’edificis. Ara, s’han anunciat ajuts per arreglar un edifici a l’any d’alt grau de protecció i s’amplien els ajuts als comerços del centre històric, però cal anar més enllà. Tot i les millores en l’espai públic i les mesures socials i comercials desplegades, encara no hem afrontat el repte més gran: la rehabilitació del parc edificat privat. La degradació actual és fruit de la manca d’inversió dels propietaris, a causa de l’antiguitat dels edificis i la dificultat d’invertir en estructures envellides i amb carrers que compliquen l’accés a la maquinària d’obra.

Una solució viable és enfocar-se en aquells edificis que encara no estan al límit del col·lapse, evitant que esdevinguin un perill per als seus habitants i vianants, i protegint la història i identitat de la nostra ciutat.

El Pla Integral de Rehabilitació del Centre Històric (PIRCH) tenia una línia forta amb ajuts importants per a la rehabilitació a través de l’Ajuntament de Manresa, que es podrien sumar als fons Next Generation de la Unió Europea, disponibles fins a finals d’any. Aquest conjunt de recursos és necessari per revitalitzar el barri i garantir la seva preservació. Amb ajuts que cobreixin el 25-30% de la inversió es podria compensar el sobrecost de la rehabilitació al centre històric.

Una altra eina crucial és Fòrum, l’empresa municipal creada per ajudar en la rehabilitació a tot aquest entorn. La ciutat té les eines per rehabilitar el seu centre històric, però cal la voluntat popular i la seva representació institucional per fer front a la situació. I, sobretot, una estratègia clara, ja que les inversions són quantioses i, per tant, necessiten el treball continuat al llarg del temps i dels governs.

No és només una qüestió de manteniment físic, sinó també de conservar la nostra història i identitat. Cada edifici i carrer porta històries de generacions passades i és un testimoni viu de la nostra cultura. Deixar-los caure en l’oblit seria una pèrdua irreparable. Cal un compromís ferm per part de tots els implicats, tant dels propietaris com de l’administració pública. No només per salvar els edificis, sinó per preservar el cor i l’ànima de la nostra ciutat, garantint que les futures generacions puguin gaudir del patrimoni que tant valorem i que constitueix la nostra identitat col·lectiva.